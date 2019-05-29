Меркель: лидеры ЕС намерены до июньского саммита определиться с вопросом нового главы ЕК

29 мая 2019 00:40 (UTC+04:00)

Лидеры стран - членов Евросоюза намерены до следующего саммита сообщества, который пройдет 20-21 июня, определиться с вопросом преемника Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии (ЕК).

Об этом заявила во вторник на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам неформального саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим до июньского саммита, который намечен на 20-21 июня, по возможности найти решение и представить наше предложение по посту председателя ЕК", - сказала она.

По ее словам, лидеры ЕС провели во вторник в Брюсселе "хорошие, очень взвешенные и гармоничные дискуссии".

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