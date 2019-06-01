В Пентагоне заявили, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с США

Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, поскольку это будет отвечать интересам Пекина. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В интересах Китая поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами", - отметил он. По его словам, "Вашингтон и Пекин соперничают, но это не означает наличие конфликтов". Шанахан также подчеркнул, что "США сотрудничают с КНР в различных областях, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, проблеме Корейского полуострова, соблюдения санкций ООН в отношении КНДР".

Вместе с тем исполняющий обязанности главы Пентагона предупредил, чтобы "Китай уважал суверенитет государств региона". "Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и полетов в Индо-Тихоокеаском регионе. Ни одна страна не может доминировать здесь", - добавил Шанахан.

Также Шанахан считает необходимым, чтобы страны Азии повышали расходы на оборону на фоне растущей нестабильности в регионе. "Соединенные Штаты обладают крупнейшим в мире военным бюджетом, придерживаются обязательств по участию в процессах Индо-Тихоокеанского региона", - отметил он. "Сотрудничество между США и странами региона в сфере обороны и безопасности имеет хорошие перспективы, мы также рекомендуем государствам региона повышать военные бюджеты", - сказал Шанахан.

По его словам, "основная угроза в долгосрочной перспективе исходит от субъектов, которые стремятся подорвать основанный на определенных правилах международный порядок".

Шанахан отметил, что США продолжат поддерживать Тайвань, в том числе по военной линии для собственной защиты. "Мы будем поддерживать военные контакты с Тайванем, предоставляя возможности им для собственной защиты", - отметил он. "США, - продолжил Шанахан, - будут поддерживать право народа Тайваня на свободное определение своего будущего".

Исполняющий обязанности главы Пентагона в пятницу провел в Сингапуре встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. По ее итогам официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь, говоря о тайваньской проблеме, предупредил, что "США не должны недооценивать решимость и возможности вооруженных сил Китая в процессе защиты территориальной целостности и суверенитета". По его словам, "Соединенные Штаты в последнее время предприняли серию негативных шагов [по тайваньскому вопросу]".

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