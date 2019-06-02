Умер философ Мишель Серр

2 июня 2019 04:32 (UTC+04:00)

Французский философ и писатель Мишель Серр умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на издательство Pommier, публиковавшее его работы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он скончался мирно в 19:00 в окружении своей семьи", - сказала редактор Софи Банкар.

Мишель Серр родился 1 сентября 1930 года. Он автор более 50 работ, его труды были переведены и на русский язык. Серр вел преподавательскую деятельность, в 1990 году был избран во Французскую академию. Серр - кавалер, офицер, командор и великий офицер ордена Почетного легиона, офицер и командор французского ордена "За заслуги", лауреат литературной премии Медичи.

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