Туристы втридорога заплатили за отели в Мадриде во время финала Лиги чемпионов

2 июня 2019 13:00 (UTC+04:00)

Финал Лиги чемпионов УЕФА, который прошел 1 июня в Испании, вызвал много недовольств среди туристов.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, количество забронированных номеров в отелях Мадрида увеличилось на 127%, а среднесуточная стоимость проживания выросла в 3,6 раза - с $117 долларов до $432 за ночь.

Цены подняли практически все объекты размещения.

Так, стоимость ночи в отеле категории четыре "звезды" в период с 30 мая по 2 июня увеличилась в 4,2 раза, до $506 (годом ранее $120), в "пятерках" - выросла в четыре раза и достигла $798 (годом ранее $198). Трехзвездочная гостиница обошлась туристу в $431 за ночь, что в четыре раза дороже, чем год назад ($109).

Более чем в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, заплатили гости испанской столицы за день пребывания в апартаментах – $225 против $92. Цена ночи в хостеле достигла $124 (против $52 годом ранее).

Меньше всего – на 63% – изменилась стоимость проживания в гостинице категории две "звезды": она выросла с $111 до 183$.

Бронируя отели на спортивный уикенд, туристы отдавали предпочтение "четверкам" – на их долю приходится 41% от общего количества бронирований.

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