Во Франции произошел пожар на складе с опасными отходами

Пожар на складе компании по переработке опасных промышленных отходов произошел во французском городе Сент-Уан-л'Омон в столичном регионе Иль де Франс. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, огонь вспыхнул в 15:00, на место прибыли пожарные расчеты и полиция. В ходе борьбы с пламенем пострадали пять полицейских и один пожарный. Через два с половиной часа огонь удалось локализовать.

По данным газеты Le Parisien, специалисты проводят анализ токсичности, сгоревших на складе материалов. О причине возникновения пожара не сообщается.

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