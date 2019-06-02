Во Франции произошел пожар на складе с опасными отходами

2 июня 2019 21:47 (UTC+04:00)

Пожар на складе компании по переработке опасных промышленных отходов произошел во французском городе Сент-Уан-л'Омон в столичном регионе Иль де Франс. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, огонь вспыхнул в 15:00, на место прибыли пожарные расчеты и полиция. В ходе борьбы с пламенем пострадали пять полицейских и один пожарный. Через два с половиной часа огонь удалось локализовать.

По данным газеты Le Parisien, специалисты проводят анализ токсичности, сгоревших на складе материалов. О причине возникновения пожара не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Умер философ Мишель Серр
Европа 04:32
Власти Британии и Франции задержали более 70 нелегалов, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Европа 01:27
Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной
Европа 1 июня 22:12
Власти Франции ввели ограничения на восхождение на Монблан
Европа 31 мая 23:14
Площадь в Париже хотят назвать в честь принцессы Дианы
Другие страны 31 мая 11:22
Пожар в многоэтажном доме на юге Казахстана, более 170 человек эвакуированы
Казахстан 30 мая 21:21
Лента новостей
В США заявили, что пока не видят необходимости в возобновлении военных учений с Сеулом
США 22:31
Президент Австрии одобрил состав переходного правительства
Другие страны 22:09
В Бакинском международном торговом порту построят "зеленую" электростанцию
Энергетика 22:08
Группу из четырех альпинистов спасли на горе Нандадеви в Индии
В мире 21:25
В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок
Другие страны 21:19
В Украине мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара
Другие страны 20:52
В Кыргызстане запретили разработку месторождений радиоактивных элементов
Кыргызстан 20:38
Медаль "За отвагу" шехида Агиля Омарова была представлена его семье (ФОТО)
Политика 20:09
В Тегеране считают, что США должны поменять ошибочный подход к Ирану
Политика 19:57