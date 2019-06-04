Лидер британской Партии Brexit сообщил о своей встрече с Трампом

4 июня 2019 22:30 (UTC+04:00)

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сообщил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась у него во второй половине дня во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хорошая встреча с президентом Трампом. Он действительно верит в Brexit, и ему нравится поездка в Лондон", - написал британский политик-евроскептик в Twitter.

Встреча с Трампом, который находится в Соединенном Королевстве с государственным визитом, прошла в Уинфилд-Хаусе - расположенной в лондонском Риджентс-парке резиденции американского посла, в которой по традиции во время своих приездов в британскую столицу останавливаются президенты Соединенных Штатов.

Фараж неоднократно встречался с Трампом во время его президентской избирательной кампании и стал первым британцем, который в 2016 году навестил его после победы на выборах, то есть в качестве избранного президента. На прошлой неделе глава американской администрации сообщил журналистам, что не исключает возможности встречи с Фаражем и экс-главой МИД Борисом Джонсоном во время своего госвизита в Соединенное Королевство и назвал обоих этих политиков своими друзьями, "хорошими людьми" и "значительными фигурами". Трамп отметил, что на состоявшихся в Великобритании в прошлом месяце выборах в Европарламент Партия Brexit одержала большую победу, и напомнил, что Фараж "получил 32% голосов, не имея ничего".

Сам Найджел Фараж заявил в минувшую субботу на страницах британской прессы, что канцелярия премьер-министра Терезы Мэй пыталась воспрепятствовать его встрече с Трампом, и назвал такой подход мелочным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Amazon намерен купить недвижимость в Нью-Йорке на сумму более $80 млн
В мире 23:09
США не будут ограничивать обмен разведданными с Лондоном из-за Huawei
Другие страны 17:59
Мэй подтвердила приверженность Великобритании иранской ядерной сделке
Другие страны 17:40
Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе
Другие страны 17:21
Трамп провел телефонный разговор c Борисом Джонсоном
Другие страны 16:49
Замминистра по делам Brexit отказался от борьбы за пост главы правительства Великобритании
Другие страны 15:47
Лента новостей
Глава Amazon намерен купить недвижимость в Нью-Йорке на сумму более $80 млн
В мире 23:09
Азербайджан приветствует решение французского суда об отмене незаконного "соглашения" - МИД
Политика 22:43
В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП
Другие страны 21:56
Федерер сыграет с Надалем в полуфинале Roland Garros
Спорт 21:29
В праздники транспорт и связь в Азербайджане будут работать в усиленном режиме
Общество 21:22
В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами
Политика 21:03
Гюндуз Исмайлов: Религия играет в мире важную роль и международные силы умело пользуются ею
Общество 20:54
ОАО "Азерэнержи" проводит масштабную реконструкцию системы электроснабжения Баку и регионов
Энергетика 20:26
В Баку открылся Центр китайского языка и культуры (ФОТО)
Политика 19:51