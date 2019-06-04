Лидер британской Партии Brexit сообщил о своей встрече с Трампом

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сообщил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась у него во второй половине дня во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хорошая встреча с президентом Трампом. Он действительно верит в Brexit, и ему нравится поездка в Лондон", - написал британский политик-евроскептик в Twitter.

Встреча с Трампом, который находится в Соединенном Королевстве с государственным визитом, прошла в Уинфилд-Хаусе - расположенной в лондонском Риджентс-парке резиденции американского посла, в которой по традиции во время своих приездов в британскую столицу останавливаются президенты Соединенных Штатов.

Фараж неоднократно встречался с Трампом во время его президентской избирательной кампании и стал первым британцем, который в 2016 году навестил его после победы на выборах, то есть в качестве избранного президента. На прошлой неделе глава американской администрации сообщил журналистам, что не исключает возможности встречи с Фаражем и экс-главой МИД Борисом Джонсоном во время своего госвизита в Соединенное Королевство и назвал обоих этих политиков своими друзьями, "хорошими людьми" и "значительными фигурами". Трамп отметил, что на состоявшихся в Великобритании в прошлом месяце выборах в Европарламент Партия Brexit одержала большую победу, и напомнил, что Фараж "получил 32% голосов, не имея ничего".

Сам Найджел Фараж заявил в минувшую субботу на страницах британской прессы, что канцелярия премьер-министра Терезы Мэй пыталась воспрепятствовать его встрече с Трампом, и назвал такой подход мелочным.

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