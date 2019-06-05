В Дании состоятся парламентские выборы

5 июня 2019 02:09 (UTC+04:00)

Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве. После необычно долгой для страны 29-дневной предвыборной кампании датчане должны будут решить, останется у власти союз правоцентристских партий, или же ему на смену придет коалиция во главе с социал-демократами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего за 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий. Опросы общественного мнения показывают, что все шансы получить большинство имеет левоцентристский блок, а нынешний глава правительства Дании и председатель Либеральной партии (Венстре) Ларс Лёкке Расмуссен уступит премьерское кресло лидеру Социал-демократической партии (Радикальная Венстре) Метте Фредериксен.

Участки для голосования открываются в 9:00 по местному времени, прием голосов завершится в 20:00.

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