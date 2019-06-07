Король Испании предложил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера

7 июня 2019 00:37 (UTC+04:00)

Король Испании Филипп VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства страны. Об этом заявила в четверг глава Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Меричель Батет по итогам встречи с монархом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он [король] уведомил меня о своем решении предложить Педро Санчеса в качестве кандидата на пост председателя правительства", - сказала глава нижней палаты. По ее словам, теперь глава соцпартии, который также является исполняющим обязанности премьера, "должен начать процесс переговоров" с другими политическими силами.

28 апреля в Испании состоялись досрочные всеобщие выборы. По их итогам победу одержала ИСРП Санчеса. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса главой кабмина. Это означает, что социалистам нужно будет заручиться поддержкой других партий.

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