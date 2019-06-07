Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами

7 июня 2019 04:07 (UTC+04:00)

Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ее докладу, подготовленному совместно с Европейским агентством по окружающей среде, 95,4% из 21 831 объекта для купания соответствуют минимальным требованиям к качеству воды (в доклад были включены водоемы в странах ЕС и 300 мест для купания в Албании и Швейцарии).

В докладе уточняется, что в 2018 году доля мест для купания с очень чистой водой выросла на 0,1% по сравнению с 2017 годом и составила 85,1%. При этом число водоемов, соответствующих минимальным требованиям, уменьшилось на 0,6% (в позапрошлом году их было 96%).

В четырех странах 95% или более водоемов отличаются прекрасным качеством воды: на Кипре (99,1%), Мальте (98,9%), в Австрии (97,3%) и Греции (97%).

Три страны с наибольшим количеством мест для купания с низким качеством воды – это Италия (89 водоемов или 1,6%), Франция (54 или 1,6%) и Испания (50 или 2,2%). По сравнению с 2017 годом, количество таких водоемов во Франции сократилось (с 80 в 2017 году до 54 в 2018 году), в Италии и Испании – выросло (с 79 до 89 и с 38 до 50 соответственно).

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