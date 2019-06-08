Возможный преемник Мэй признался, что раньше употреблял наркотики

Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании, министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад принимал наркотики и сожалеет об этом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Daily Mail.

Премьер Великобритании Тереза Мэй в пятницу покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет. На этот пост претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и Гоува. Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

"Я употреблял наркотики несколько раз на светских мероприятиях более, чем 20 лет назад. Тогда я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, вот бы я этого не делал", - заявил 51-летний Гоув газете.

Однако он добавил, что не считает, что прошлые ошибки могут лишить человека права претендовать на пост главы Консервативной партии.

Источник также сообщил изданию, что Гоув признался в употреблении кокаина.

О предстоящей отставке Мэй объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Мэй стала вторым премьером - жертвой Brexit. Она заняла пост главы кабинета министров летом 2016 года, оставшись единственным кандидатом после того, как ее конкуренты либо сами сняли свои кандидатуры, либо были отсеяны в ходе внутрипартийных голосований. Ее предшественник Дэвид Кэмерон принял решение уйти в отставку после того, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС, вопреки его призывам.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться 31 октября.

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