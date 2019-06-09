Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit

9 июня 2019 05:30 (UTC+04:00)

Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того момента, пока у нас не будет ясности относительно дальнейших действий. Мне всегда казалось странным, что мы согласились выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку", - сказал он.

Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле прошлого года, поскольку не согласился с положениями плана по реализации Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй, которая в минувшую пятницу официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. После ее ухода Джонсон стал главным претендентом на освободившуюся должность, вступление в которую по умолчанию сделает его новым британским премьером.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

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