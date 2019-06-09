Два человека погибли при крушении легкого самолета на западе Португалии

9 июня 2019 23:11 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, которое произошло в воскресенье в западном регионе Португалии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя местной спасательной службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, самолет разбился в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия. Тела погибших для идентификации доставлены в госпиталь.

Крушение самолета вызвало сильный пожар, который перекинулся на лес, окружающий аэродром. В его тушении задействовано несколько пожарных машин и десятки спасателей.

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