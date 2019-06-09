Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне

9 июня 2019 23:47 (UTC+04:00)

При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар в многоквартирном жилом доме в районе Баркинг начался в воскресенье в 15.31 местного времени. На место прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики. Огонь охватил один сегмент семиэтажного дома. Сразу после возгорания все жильцы были эвакуированы. Пожар был полностью локализован в 18.04. В настоящее время пожарные завершают работы на месте ЧП и пытаются установить причину произошедшего.

"Двадцать квартир были разрушены огнем и еще десять повреждены огнем и дымом. Мужчине и женщине была на месте оказана медицинская помощь после того, как они пострадали после вдыхания дыма. К счастью, больше никто не пострадал", - говорится в заявлении пожарных.

Ранее сообщалось, что всем, чьи квартиры сгорели, будет предоставлено временное жилье. На время пожара жильцы горевшего сегмента дома были направлены в располагающийся неподалеку центр временного размещения.

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