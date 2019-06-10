За пост премьера Британии будут бороться десять кандидатов

За пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра будут бороться 10 кандидатов, объявил в понедельник вечером управляющий комитет партии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В списке кандидатов значатся имена экс-главы МИД Бориса Джонсона, министра природных ресурсов Майкла Гоува, экс-лидера палаты общин Андреа Лидсом, действующего главы МИД Джереми Ханта, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, министра международного развития Рори Стюарта, главы МВД Саджида Джавида, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, министра труда и пенсий Эстер Макви и представителя Минфина при палате общин Марка Харпера.

Лидерами гонки, по мнению букмекеров и политологов, являются Джонсон, Хант, Рааб и Гоув.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, в пятницу официально сложившая полномочия лидера партии.

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