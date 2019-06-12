Макрон анонсировал переговоры с Путиным

12 июня 2019 01:30 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения) только между Европой и Россией", - заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Европе "необходимо вести с Россией стратегический диалог" и "восстановить динамику (отношений)", сказал Макрон.

"Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику)", - добавил президент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме (Обновлено)
Европа 02:42
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
США 11 июня 21:24
Жээнбеков по телефону обсудил с Путиным его предстоящее участие в саммите ШОС в Бишкеке
Кыргызстан 11 июня 15:04
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Россия 11 июня 12:22
На танкере в Махачкале, где произошел взрыв, есть задымление
Россия 11 июня 10:32
Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
Россия 11 июня 08:04
Лента новостей
Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме (Обновлено)
Европа 02:42
Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки
В мире 02:10
В Италии одобрили законопроект об усилении мер против нелегальной миграции
Европа 01:57
В Турции произошла стычка с террористами РПК: есть раненые
Турция 01:45
Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран
Иран 01:14
Помпео пообещал поддерживать Грузию на пути членства в НАТО
США 00:49
WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования
В мире 00:23
В Чехии прошли митинги с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра
Европа 00:18
Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе
В мире 11 июня 23:51