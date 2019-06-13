В Евросоюзе электромобили заставят шуметь

13 июня 2019 03:47 (UTC+04:00)

С 1 июля в Евросоюзе вступает в действие закон, обязывающий электромобили издавать звуки при движении. Эта мера направлена на то, чтобы обезопасить велосипедистов и пешеходов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "ЕвроПульс".

Сейчас на скорости до 20 километров в час электромобили ездят практически бесшумно, ведь в них нет двигателя внутреннего сгорания.

По данным британской ассоциации, которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям на территории страны, предоставляя собак-поводырей и реабилитационные услуги, пешеходы на 40% чаще попадают под колеса электромобилей, чем обычных авто.

Теперь на электромобили, которые будут продавать в ЕС, начнут устанавливать специальные оповещающие системы. Звуки должны будут менятьсяв зависимости от скорости: чем быстрее едет электромобиль, тем выше сигнал. Предполагаемая громкость — около 56 децибелов.

При этом, имитация шума двигателя внутреннего сгорания не обязательна. Некоторые производители уже представили варианты оповещения, похожие на "звуки космического корабля".

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