Букмекеры назвали Бориса Джонсона фаворитом среди кандидатов в британские премьеры

14 июня 2019 08:50 (UTC+04:00)

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон стал бесспорным фаворитом букмекеров в качестве вероятного будущего лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом сообщила вечером в четверг в своей электронной версии газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, по завершении состоявшегося в четверг первого тура голосования в парламентской фракции тори, в котором Джонсон одержал очень уверенную победу и далеко оторвался от всех конкурентов по числу завоеванных голосов депутатов Палаты общин, букмекерская контора Ladbrokes стала принимать на победу Джонсона ставки с коэффициентом 1/5. В коэффициенте британских букмекерских контор в числителе указан чистый выигрыш, а в знаменателе - размер ставки, а это означает что на каждые вложенные £5 ваша прибыль составит только £1 фунт.

Для сравнения, ставки на победу нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, который показал в первом туре второй результат после Джонсона, принимаются той же Ladbrokes с коэффициентом 7/1, то есть в случае его успеха каждый вложенный фунт принесет вам прибыль в £7. Для сравнения, коэффициент при принятии ставок на аутсайдера первого тура, министра по вопросам международного развития Рори Стюарта составляет 16/1.

В первом туре, который отсеял троих кандидатов и низвел их общее число до семи, Джонсон заручился поддержкой 114 коллег-парламентариев от тори, в то время как за Ханта проголосовали только 43 депутата нижней палаты, за министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкла Гоува - 37, за экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба - 27, за главу МВД королевства Саджида Джавида - 23, за министра здравоохранения и социальной защиты Мэтта Хэнкока - 20 и за уже упомянутого Стюарта - 19.

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