В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

14 июня 2019 22:48 (UTC+04:00)

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Бомба времен Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена еще сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления", - сообщается в Twitter берлинской полиции.

Полиция просит принять во внимание, что территория вокруг места находки до ночи будет оцеплена. Пока неизвестно, сколь обширным будет оцепление и затронет ли оно близлежащий торговый центр Alexa и саму Александерплац.

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