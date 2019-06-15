В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

15 июня 2019 18:32 (UTC+04:00)

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я невероятно обеспокоен проблемой и считаю, что нам необходим радикально новый подход к еде, которая подается в учреждения нашей Национальной службы здравоохранения… Я распорядился, чтобы NHS провела полный пересмотр меню", - говорится в заявлении министра.

О том, что смертей после заражения листерией в Британии увеличилось до пяти, а всего случаев заражения зарегистрировано девять, сообщило в минувшую пятницу Управление здравоохранения Англии. Все пострадавшие заразились бактерией после употребления сэндвичей и салатов во время пребывания в больницах Англии. При заражении листерией у человека может развиваться менингит и энцефалит, заражение может привести к смерти, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.
Медики заверяют, что угроза для населения в связи со вспышкой остается низкой.

Специалисты изучают все подозрения на листериоз за последние два месяца. Им удалось установить, что со вспышкой связаны девять случаев заболевания, все заболевшие были пациентами больниц.

"Все подозрительные сэндвичи и салаты были вывезены из больниц сразу после того, как было установлено, что первое заражение листерией произошло из-за них. Национальная система здравоохранения рекомендовала всем лечебным учреждениям отказаться от продуктов этого производителя", - отмечается в заявлении.

Компания-производитель проводит собственное расследование и добровольно прекратила выпуск и поставку сэндвичей и салатов. По предварительным выводам, листерия содержалась в мясе, поставляемом другой компанией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ООН раскритиковали Великобританию за расовую дискриминацию
Другие страны 14 июня 14:30
Букмекеры назвали Бориса Джонсона фаворитом среди кандидатов в британские премьеры
Европа 14 июня 08:50
Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
В мире 14 июня 05:00
Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Европа 14 июня 04:03
Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения
Другие страны 12 июня 14:45
В Великобритании намерены к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов
Другие страны 12 июня 14:17
Лента новостей
Посол: Энергетические и транспортные проекты, участником которых является Азербайджан, способствуют развитию всех государств региона
Экономика 19:22
В Судане открыли десятки уголовных дел в отношении бывших чиновников
Другие страны 19:05
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
США 18:41
В Азербайджане изменены требования к водителям транспортных средств во время научных экспедиций
Общество 18:24
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
США 18:23
Проекты стоимостью почти $3 млрд реализуют в 2019 г. в Казахстане
Бизнес 18:12
В Азербайджане завершен сбор зерновых на 30% посевных площадей (ТАБЛИЦА)
Экономика 18:08
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
Другие страны 18:06
В Грузии готовятся к вручению премии по туризму
Туризм 17:35