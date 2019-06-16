В Лионе задержан мужчина, угрожавший ножом военным в ходе операции Sentinelle

Военные, принимающие участие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") в Лионе, задержали в воскресенье мужчину, угрожавшего им ножом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

По информации источников, инцидент произошел в военном госпитале Лиона. Мужчина, угрожавший военным, был ранен в ногу патрулировавшими территорию солдатами. Согласно данным источников, инцидент не связан с терроризмом. Никакие другие подробности произошедшего телеканал не приводит.

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