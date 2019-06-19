В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии

19 июня 2019 00:22 (UTC+04:00)

Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Задержания и обыски во вторник были произведены в Мадриде, Валенсии и Толедо, в операции приняли участие 350 сотрудников правоохранительных органов, к операции был подключен Европол. Помимо десяти задержанных под подозрением находятся еще двенадцать человек.

Во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии, который через свои легальные компании в Испании занимался подделкой финансовых документов. В них члены группировки указывали более низкие суммы, а разница доходов шла в "черную кассу", откуда часть денег разными способами переправляли в сирийский Идлиб, где жили родственники хозяев компании, связанные с "Аль-Каидой"*.

В апреле прошлого года задержанные смогли наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями, говорится в сообщении МВД.

Один из подозреваемых был арестован в Сирии в 2008 году и приговорен за терроризм к тюремному заключению, после отбытия срока он вернулся в Испанию, где присоединился к "семейному бизнесу".

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