Евросоюз продлил экономические санкции против России

Саммит ЕС принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, сообщил в четверг представитель Европейского совета, высшего руководящего органа ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения Минских соглашений", - сообщил представитель Евросовета.

Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Процедурное решение и документальное оформление их продления обеспечит министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.

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