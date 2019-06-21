Саммит ЕС призвал усилить борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами

21 июня 2019 02:57 (UTC+04:00)

Главы государств и правительств Евросоюза объявили о намерении активизировать борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами на территории сообщества. Об этом говорится в принятом лидерами ЕС в четверг итоговом заявлении саммита сообщества. Никаких пояснений, что саммит Евросоюза считает проявлением гибридных угроз в Европе, и каковы критерии дезинформации в документах не приводится, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В развитие докладов председательства Совета ЕС, Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о борьбе с дезинформацией и обеспечении свободных и справедливых выборов в Европарламент Европейский совет (саммит ЕС) призывает к непрерывным усилиям по усилению осведомленности, повышению готовности и усилению устойчивости наших демократий к дезинформации и гибридным угрозам", - говорится в заявлении.

В нем также приветствуются усилия Еврокомиссии по работе с социальными сетями, поисковыми системами и онлайн-сервисами, включая Facebook, Twitter, Google по выявлению и удалению "фейковой информации" и аккаунтов, которые могут использоваться для ее распространения.

Доклад Еврокомиссии, на который ссылается саммит ЕС, был опубликован 13 июня. В нем говорится, что с начала 2019 года Еврокомиссия не смогла обнаружить следов намеренной трансграничной кампании по вмешательству в выборы в Европарламент. В то же время Еврокомиссия сообщила, что за полгода она зафиксировала более 1 тыс. случаев распространения дезинформации о ЕС в европейских СМИ, к появлению которых "имели отношения российские источники, например, связанные с Россией группы в Facebook.

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