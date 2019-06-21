Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива

21 июня 2019 08:07 (UTC+04:00)

Военная эскалация в регионе Персидского залива из-за сбитого Ираном американского беспилотника не принесла бы никому выгоды, необходимо успокоить ситуацию и проявлять сдержанность, заявил в пятницу журналистам президент Франции Эммануэль Макрон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я призываю все стороны к спокойствию и сдержанности в этот период. Я думаю, что эскалацией, особенно военной, ничего не выиграть. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуация успокоилась", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию со сбитым американским беспилотником.

Макрон также заявил, что Париж будет работать над сохранением Ирана в ядерной сделке.

"Есть подписанный в 2015 году договор, который недостаточен, но это хороший договор. С самого начала Франция вместе с ФРГ и Великобританией выступают за его сохранение. Я сожалею о тех заявлениях, которые были в начале недели сделаны Ираном. Франция сделает все, чтобы Иран остался в рамках СВПД и не совершал бы никаких действий, которые поставили бы под вопрос коллективной безопасности и вернули бы нас назад", - отметил президент Франции.

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