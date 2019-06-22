В Марселе задержаны восемь участников акции протеста "желтых жилетов"

22 июня 2019 20:33 (UTC+04:00)

Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акция "желтых жилетов" началась в старом порту Марселя в субботу днем. Оттуда участники протеста колонной двинулись по улицам города в сопровождении нескольких десятков сотрудников полиции. Всего на улицы Марселя в этот день вышли 1200 сторонников движения.

Манифестации "желтых жилетов" в 32-ю по счету субботу проходят и в других французских городах. Так, в Тулузе в акции протеста приняли участие около 400 манифестантов. Власти города, опасаясь беспорядков в ходе протестов, опубликовали приказ, согласно которому "запрещается проведение любых мероприятий на площади Капитолия с 13:00 до 20:00 по парижскому времени".

В пригороде Тулузы манифестанты заблокировали входы в крупный торговый центр Бланьяк. В южном департаменте Арьеж "желтые жилеты" перекрыли один из участков дороги RN20, которая ведет из Парижа через юг Франции в сторону границы с Испанией. Прибывшие на место жандармы попытались провести переговоры с манифестантами, однако после их отказа покинуть трассу сотрудники правоохранительных органов принудительно эвакуировали участников протеста.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

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