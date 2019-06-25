Во Франции, Германии и Бельгии ожидается рекордная жара

25 июня 2019 14:27 (UTC+04:00)

Жара, принесенная в Европу ветрами из Сахары, к концу недели может достичь рекордных показателей во Франции, Германии и Бельгии, сообщила телерадиокомпания RTBF. Пик жары ожидается в этих странах в четверг и пятницу, 27 и 28 июня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В Бельгии максимальная температура достигает 35 градусов по Цельсию. Помимо обычных рекомендаций, власти советуют населению проводить больше времени в общественных местах, где установлены кондиционеры, включая торговые центры, музеи и библиотеки.

Как сообщили РИА Новости в мэрии бельгийского курортного города Остенде, в связи с жаркой погодой власти ввели временный запрет на катание отдыхающих на конных повозках.
Аналогичное требование введено в Брюгге и Антверпене, которые в летние месяцы принимают множество туристов.

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