В прокуратуре заявили, что пожар в Нотр-Даме не был преднамеренным поджогом

26 июня 2019 18:40 (UTC+04:00)

Оснований считать пожар в соборе Парижской Богоматери умышленным поджогом нет. Об этом заявил в среду представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никакие элементы не указывают на преступный поджог", - сказал он. По мнению следователей и экспертов, пожар мог быть вызван незатушенной сигаретой или нарушением в работе электрической проводки.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

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