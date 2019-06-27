Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана

27 июня 2019 16:35 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото. По его словам, на обсуждение между Тегераном и Вашингтоном ядерной программы Ирана и действий в регионе может потребоваться несколько месяцев. Президент добавил, что встреча с Трампом запланирована на пятницу.

Во вторник Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках плана по предотвращению опасной эскалации в регионе. Глава государства рассказал, что во время беседы он предостерег коллегу от выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также от любых сигналов к этому. По словам Макрона, это стало бы ошибкой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Другие страны 15:36
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
Другие страны 14:54
Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании
Китай 14:22
Пентагон: США не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе
США 13:45
Эксперт: Соглашение ОПЕК+ может быть продлено
Энергетика 13:07
В Сеуле сообщили, что Трамп может передать послание КНДР из демилитаризованной зоны
Другие страны 12:39
Лента новостей
В Узбекистане планируют построить туркомплекс за $500 млн
Туризм 16:35
В Индии одиннадцать человек погибли при падении автомобиля в ущелье
Другие страны 16:29
Первый пилотируемый космический старт в 2020 году назначили на 15 апреля
Другие страны 16:27
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Ходжасан-Локбатан
Политика 16:24
В Азербайджане производство ряда категорий сельскохозтехники освобождается от НДС
Экономика 16:21
В казахстанском городе Арысь восстанавливают движение поездов
Казахстан 16:17
Азербайджанская компания “Oz sut” расширит филиальную сеть в Баку
Бизнес 16:10
В Азербайджане предлагается ввести сезонные налоги в сфере туризма
Экономика 16:06
Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра
Европа 15:59