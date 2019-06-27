Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото. По его словам, на обсуждение между Тегераном и Вашингтоном ядерной программы Ирана и действий в регионе может потребоваться несколько месяцев. Президент добавил, что встреча с Трампом запланирована на пятницу.

Во вторник Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках плана по предотвращению опасной эскалации в регионе. Глава государства рассказал, что во время беседы он предостерег коллегу от выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также от любых сигналов к этому. По словам Макрона, это стало бы ошибкой.

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