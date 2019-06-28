Ирландский премьер считает невозможным пересмотр проекта соглашения по Brexit

28 июня 2019 17:42 (UTC+04:00)

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар исключил возможность возобновления переговоров между Брюсселем и Лондоном по основному тексту Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в британском Манчестере, где проходит заседание Британско-ирландского совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все, что новый премьер-министр Великобритании захочет предложить для вывода ситуации по Brexit из тупика, будет воспринято с должным вниманием мной, как и любым другим лидером в ЕС. Однако нужно понимать, что пересмотр проекта соглашения о выходе Великобритании из ЕС уже невозможен, как и механизма бэкстоп (гарантирующего сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС)", - отметил Варадкар.

"Однако мы готовы продолжить работу над совместной политической декларацией (прилагаемой к основному тексту "соглашения о разводе" - прим. ТАСС)", - добавил глава ирландского правительства. "Можно рассмотреть поправки, которые могли бы помочь осуществить регулируемый выход Великобритании из Евросоюза, а также избежать при этом необходимости возвращения к "жесткой" границе (между Северной Ирландией, выходящей из ЕС в составе Соединенного королевства, и Ирландией, являющейся страной - членом ЕС - прим. ТАСС)", - сказал Варадкар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском
Другие страны 15:13
Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке
Другие страны 14:16
Вырос объем трансфертов из Южной Кореи в Узбекистан
Бизнес 13:22
Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре тысячи школ
Европа 13:00
Евросоюз инвестирует в борьбу с изменением климата 25% своего бюджета
Европа 11:19
Лидеры стран ЕС в Осаке продолжат консультации по назначениям
Европа 10:34
Лента новостей
Центробанк Азербайджана внедрил новую систему
Финансы 18:19
МИД Азербайджана: Сторона, заинтересованная в мирном решении конфликта, не должна искать повода избегать переговоров
Политика 18:16
Состояние жителя Газаха, освобожденного из армянского плена, стабильное
Общество 18:16
Узбекистан и Афганистан подпишут долгосрочный контракт на поставку электроэнергии
Энергетика 18:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Билясуваре
Политика 17:52
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение условий для членов Союза писателей
Политика 17:49
В Баку назвали победителей республиканского конкурса исполнителей на народных музыкальных инструментах (ФОТО)
Культура 17:42
Как «Узбекнефтегаза» будет погашать долг «Лукойл» в $600 млн?
Энергетика 17:35
В Азербайджане зарегистрирован майский рекорд в сфере туризма
Общество 17:32