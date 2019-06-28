Ирландский премьер считает невозможным пересмотр проекта соглашения по Brexit

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар исключил возможность возобновления переговоров между Брюсселем и Лондоном по основному тексту Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в британском Манчестере, где проходит заседание Британско-ирландского совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все, что новый премьер-министр Великобритании захочет предложить для вывода ситуации по Brexit из тупика, будет воспринято с должным вниманием мной, как и любым другим лидером в ЕС. Однако нужно понимать, что пересмотр проекта соглашения о выходе Великобритании из ЕС уже невозможен, как и механизма бэкстоп (гарантирующего сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС)", - отметил Варадкар.

"Однако мы готовы продолжить работу над совместной политической декларацией (прилагаемой к основному тексту "соглашения о разводе" - прим. ТАСС)", - добавил глава ирландского правительства. "Можно рассмотреть поправки, которые могли бы помочь осуществить регулируемый выход Великобритании из Евросоюза, а также избежать при этом необходимости возвращения к "жесткой" границе (между Северной Ирландией, выходящей из ЕС в составе Соединенного королевства, и Ирландией, являющейся страной - членом ЕС - прим. ТАСС)", - сказал Варадкар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.