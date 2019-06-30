Эстония закупит у США автоматы на €75 млн

30 июня 2019 13:56 (UTC+04:00)

Государственный Центр оборонных инвестиций Эстонии подпишет рамочный договор с американской компанией Lewis Machine & Tool (LMT) на €75 млн о поставках автоматического оружия и комплектующих к ним Силам обороны Эстонии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом Центр оборонных инвестиций сообщил в воскресенье агентству BNS.

Согласно сообщению, по условиям договора Эстонии в течение семи лет будет закупать автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму €75 млн. Первую партию составят 16 тыс. автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм, которые будут доставлены в конце этого года в Скаутский батальон. Следующие партии автоматов поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады, а также в народное ополчение (кайтселийт). Договор с LMT предусматривает также закупку оружия для департамента полиции и погранохраны и для учреждений Министерства юстиции.

Договор в понедельник, 1 июля, подпишут в Давенпорте начальник отдела Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар и учредитель и собственник LMT Карл Льюис, указано в сообщении.

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