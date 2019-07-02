Саммит Евросоюза начнется с опозданием на три часа

2 июля 2019 16:41 (UTC+04:00)

Лидеры стран ЕС в очередной раз не смогли во вторник начать переговоры согласно первоначальному графику, рабочая сессия в формате 28 стран перенесена уже на три часа, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена, переговоры продолжатся во вторник.

Программой саммита во вторник было предусмотрено, что заседание начнется в 11.00 по Брюсселю.
"Саммит планируется начать уже в 14 часов. Консультации Туска продолжаются", - сообщил представитель Евросовета.

В воскресенье, 30 июня, саммит начался с двухчасовым опозданием, после чего был прерван на консультации, которые шли всю ночь и даже утром в понедельник, но так и не позволили лидерам перейти к голосованию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС
Другие страны 1 июля 15:22
Азербайджан участвует в презентационной программе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Политика 1 июля 09:42
Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле
Другие страны 30 июня 21:55
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются утвердить новое руководство сообщества
Европа 30 июня 02:43
Евросоюз инвестирует в борьбу с изменением климата 25% своего бюджета
Европа 28 июня 11:19
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан столкнулся с масштабной миграционной проблемой в результате нагорно-карабахского конфликта
Политика 27 июня 18:13
Лента новостей
Азербайджанская компания «Атена» откроет новую линию производства
Бизнес 17:44
Мир кочевников Азербайджана в Казахстане – воинственные кличи и свободный дух Великой степи (ФОТО)
Социум 17:44
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 17:39
Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане
Общество 17:35
ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития
Политика 17:34
Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре
Другие страны 17:31
В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана
Политика 17:30
Азербайджанская компания «Алсана» увеличит производство колбасных изделий
Бизнес 17:27
Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 17:26