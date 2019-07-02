Саммит Евросоюза начнется с опозданием на три часа

Лидеры стран ЕС в очередной раз не смогли во вторник начать переговоры согласно первоначальному графику, рабочая сессия в формате 28 стран перенесена уже на три часа, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена, переговоры продолжатся во вторник.

Программой саммита во вторник было предусмотрено, что заседание начнется в 11.00 по Брюсселю.

"Саммит планируется начать уже в 14 часов. Консультации Туска продолжаются", - сообщил представитель Евросовета.

В воскресенье, 30 июня, саммит начался с двухчасовым опозданием, после чего был прерван на консультации, которые шли всю ночь и даже утром в понедельник, но так и не позволили лидерам перейти к голосованию.



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