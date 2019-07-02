Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек

Уже четыре человека погибли от жары за последние несколько дней в Испании, во вторник стало известно о смерти из-за теплового удара 66-летнего мужчины, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В конце июня он работал на своем участке земли в Эль-Куэрво (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия). Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Проведенная аутопсия подтвердила, что причиной смерти стал тепловой удар, говорится в сообщении Совета здравоохранения правительства Андалусии.

Ранее стало известно о гибели 17-летнего молодого человека в Кордове (автономное сообщество Андалусия), 93-летнего мужчины в Вальядолиде (автономное сообщество Кастилия и Леон), 90-летней женщины в автономном сообществе Ла-Риоха.

Жара установилась на большей части Испании в прошлую среду – в некоторых районах столбики термометра достигают 43 градусов. Небольшое понижение температуры началось во вторник.

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