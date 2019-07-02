Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

2 июля 2019 23:36 (UTC+04:00)

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили найдена мертвой в озере Комо в Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Ранее швейцарская газета Blick сообщала, что 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега и стала загорать. Затем футболистка прыгнула в воду, но так и не появилась на поверхности. Итальянские спасатели организовали операцию, в ней был задействован дайвинг-робот, который обнаружил тело Исмаили на дне озера.

Отмечается, что семье футболистки уже сообщили о ее гибели.

Исмаили провела в составе национальной сборной 33 матча.

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