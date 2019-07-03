Власти Парижа планируют убрать туристические автобусы с центральных улиц

3 июля 2019 00:34 (UTC+04:00)

Первый заммэра Парижа Эммануэль Грегуар в интервью газете Parisien заявил, что туристическим автобусам больше не место в центре французской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что чувствуется обеспокоенность парижан тем, что туризм причиняет в том числе и неудобства.

"Мы больше не хотим, чтобы в Париже сохранялась полная анархия туристических автобусов. Мы создадим стоянки транспортного обслуживания, чтобы автобусы перестали въезжать в Париж. Автобусам в центре города больше не рады", - сказал заммэра.

В ответ на ремарку интервьюера, что это "радикальная позиция", Грегуар ответил, что туристы могут пользоваться другими средствами передвижения, например, общественным транспортом.

Он также отметил, что все должны "адаптировать свою профессию к потребностям города". Так, туристическим гидам следует, по мнению чиновника, "развивать свою работу". Он намекнул, что туристы могут перемещаться по городу на велосипедах или совершать пешие прогулки в наушниках.

При этом Грегуар заверил, что он не против группового туризма в целом, поскольку он "незаменим для пожилых людей или для некоторых стран", но такие туристы также должны будут адаптироваться к городским ограничениям.

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