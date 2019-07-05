Минобороны Британии расследует, как секретные документы из химлаборатории попали в мусор

5 июля 2019 12:47 (UTC+04:00)

Минобороны Великобритании начало расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов научно-технической лаборатории ведомства в Портон-Дауне, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тысячи страниц документов "с сугубо личной информацией" оборонного подразделения обнаружены одним из жителей столицы вблизи автостоянки. Они датируются началом 1980-х - концом 2017 года. Именно лаборатория в Портон-Дауне сыграла ключевую роль в расследовании предполагаемого отравления Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

Документы, как пишет издание, включают, в частности, информацию о снаряжении сотрудников охраны в Портон-Дауне, об обязанностях специального подразделения полицейских, которые патрулируют периметр базы, пароль к компьютерным системам, а также адрес охранников. Один из экспертов по спецслужбам назвал подобные данные "мечтой террориста". Попадание их в руки противника могло "завершиться катастрофически", добавил бывший офицер полиции, в прошлом связанный с одной из самых секретных химических лабораторий мира.

По словам представителя британского Минобороны, в ведомстве "очень серьезно относятся к защите персональных данных, для этого существует ряд мер и правил, включая соблюдение закона о защите данных". "Мы можем подтвердить, что расследование начато", - отметил офицер.

Лаборатория в Портон-Дауне создана в 1916 году. Первоначально она исследовала химическое оружие, например, иприт, во время Первой мировой войны.

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