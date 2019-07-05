Макрон: Франция готовит к саммиту "семерки" в Биаррице пакет мер по содействию женщинам

Франция намерена добиваться принятия на саммите Группы семи в Биаррице (24-26 августа) целого ряда разрабатываемых ею мер по помощи женщинам развивающихся стран. Об этом президент Франции Эммманюэль Макрон сообщил в пятницу, выступая в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО на конференции министров G7, посвященной вопросам содействия школьному образованию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для того чтобы выиграть битву за обеспечение школьного образования в развивающихся странах, необходимо мобилизовать больше финансовых средств. В этой связи саммиту Группы семи в Биаррице предстоит стать той встречей, которая позволит обеспечить принятие крупных мер на этом пути", - заявил французский президент.

"Следует мобилизовать усилия для реализации того соглашения о поддержке, которое было заключено с Детским фондом ООН. Согласно ему, теперь к каждому евро, полученному в период с июня по декабрь 2019 года этим фондом от французских граждан и компаний и предназначенных на обеспечение школьного образования девушек [в развивающихся странах], французское государство будет дополнительно выплачивать по €1. И мы хотим сделать так, чтобы все правительства стран Группы семи присоединились к этой инициативе", - сказал президент.

Также на саммите в Биаррице Франция намерена добиться широкой поддержки странами-участницами созданного лауреатом Нобелевской премии мира Надей Мурад и доктором Дени Муквеге фонда помощи женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия в зонах конфликтов.

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