Опрос: Джонсон движется к убедительной победе на выборах премьера Великобритании

6 июля 2019 04:51 (UTC+04:00)

Борис Джонсон движется к более чем убедительной победе на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. К такому выводу пришла газета Times, опубликовавшая в субботу на своей первой полосе итоги опроса общественного мнения среди простых членов тори, проведенного в пятницу по ее заказу социологической службой YouGov, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Опрос показал, что 74% однопартийцев Джонсона назвали его фамилию в ответ на вопрос о том, за кого они собираются проголосовать. Выбор же в пользу его соперника Джереми Ханта, который в прошлом году сменил Джонсона на посту главы британского МИД, сделали лишь 26% опрошенных. В связи с этим Times предрекает фавориту гонки "лендслайд", как в англосаксонской политической лексике принято именовать победу над конкурентом с подавляющим преимуществом.

Исследование также показало, что чрезвычайно высокая вероятность "жесткого Brexit" вовсе не является препятствием для большинства членов тори при определении своего выбора в пользу Джонсона. Так, 90% респондентов полагают, что, став премьером, он выведет страну из Европейского союза без какой-либо сделки об условиях "развода" сторон, в то время как лишь 27% считают, что на подобный шаг мог бы решиться Хант.

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