В Греции открылись избирательные участки на досрочных парламентских выборах

Избирательные участки на досрочных парламентских выборах открылись в Греции в 07:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Они будут работать до 19:00, после чего ожидается объявление первых экзитполов. До этого всем СМИ распространять предварительные оценки социологических компаний запрещено. Затем результаты подсчета бюллетеней будет передавать МВД Греции. Оно будет собирать их с помощью уполномоченной компании Singular Logic.

В голосовании могут принять участие все граждане страны, имеющие право голоса и достигшие 17-летнего возраста. По закону, участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования законодательство освобождает греков, которые достигли 70 лет, а также тех, кто в день голосования будет находиться за границей. Причем для избирателей, живущих далеко от избирательных участков, куда им надо добираться транспортом, например, с островов, предусматриваются до трех дней отпуска.

На избирательном участке каждому выдается специальный конверт, подписанный представителем судебной власти и скрепленный печатью избирательной комиссии, а также полный комплект отпечатанных избирательных бюллетеней всех партий и избирательных блоков, допущенных к выборам. Голосование производится в виде постановки крестика напротив фамилии кандидата в депутаты с левой или правой стороны избирательного бюллетеня. Если крестик поставят и слева, и справа, то бюллетень будет считаться недействительным. Заполненные бюллетени нужно обязательно положить в выданный специальный конверт, заклеить его и опустить в урну. Бюллетени, опущенные без конверта, будут признаваться недействительными.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса обогнала правящую партию Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса на 9,35% голосов. На выборах в местные органы власти представители НД впервые в истории возглавили 12 из 13 регионов страны, а также большинство муниципалитетов. После этого поражения Ципрас посчитал своим моральным долгом назначить на 7 июля досрочные парламентские выборы, которые прежде должны были состояться лишь в октябре, в конце четырехлетнего мандата его правительства.

На нынешних выборах избирателям предстоит избрать депутатов из кандидатов 20 допущенных к выборам политических партий и блоков, однако основная борьба ведется между партией СИРИЗА и "Новой демократией" (НД). По оценкам социологов, НД получит в 300-местном однопалатном парламенте от 151 до 165 мест, а СИРИЗА - 70-82 места, перейдя в оппозицию.

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