Борис Джонсон получил поддержку главы МВД в борьбе за пост премьера Британии

Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой одной из ключевых фигур в британском кабинете министров. Как сообщила в воскресенье газета The Times, глава МВД страны Саджид Джавид поддержал Джонсона и рассчитывает получить пост министра финансов в его будущем кабинете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джавид, который сам участвовал в премьерской гонке и выбыл из нее 20 июня, считает, что Джонсон больше подходит на роль главы британского правительства, чем его соперник - руководитель Форин оффиса Джереми Хант. По словам главы МВД, Джонсон лучше справится с "осуществлением задач, которые стоят перед страной в этот критический момент". The Times также сообщает, что во вторник Джавид выступит с речью, в которой заявит о необходимости подготовки экстренного проекта бюджета на случай выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем.

Кроме того, в публикации The Times упоминаются шаги, которые Джонсон планирует предпринять в случае своего избрания премьер-министром. Так, до конца сентября он намерен провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в США. Помимо этого, Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных выборов в Палату общин в начале сентября, а также не исключает возможности досрочно завершить парламентскую сессию, чтобы не дать депутатам заблокировать сценарий Brexit без сделки.

Итоги опроса общественного мнения, проведенного в пятницу по заказу The Times социологической службой YouGov показывают, что Джонсон движется к убедительной победе в борьбе за премьерское кресло. Не менее 74% рядовых членов Консервативной партии, которым и предстоит выбрать нового премьер-министра, назвали его фамилию в ответ на вопрос о том, за кого они собираются проголосовать. Выбор же в пользу Ханта, который в прошлом году сменил Джонсона на посту главы британского МИД, сделали лишь 26% опрошенных.

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