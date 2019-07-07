В Германии перевернулся рейсовый автобус

7 июля 2019 18:42 (UTC+04:00)

Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау, 40 человек получили ранения, сообщает издание Welt, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на шоссе A44: водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. 40 человек пострадали. Серьезные ранения получили десять человек, в том числе двое водителей автобуса.

Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.

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