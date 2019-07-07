В Греции подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов

7 июля 2019 20:17 (UTC+04:00)

В парламент Греции по итогам досрочных парламентских выборах могут пройти семь партий, консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получит 158-160 мест в 300-местном парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные опросов избирателей на 17.30 на выходе из избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости, передает Trend.

Официальные данные exit poll в Греции будут опубликованы в 19.00 после закрытия избирательных участков.

Согласно их сводным данным, правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА получает 27% и теряет власть. "Новая демократия" набирает 39-40% голосов.

Движение перемен КИНАЛ (бывшая ПАСОК) на данный момент набирает 7%, Компартия Греции (КПГ) - 5,9%.

Ультраправая партия "Хриси авги" ("Золотая заря") набирает 3,4% голосов.

По данным exit poll, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса получает 3,1% голосов.

Ультраправое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает пока 3% при трехпроцентном барьере. Это на грани попадания в парламент, подчеркивают специалисты.

Если в парламент пройдут семь партий, "Новая демократия" получит 158-160 мест в парламенте и самостоятельно сформирует правительство, считают специалисты.

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