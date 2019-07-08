Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах

8 июля 2019 00:12 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что уважает выбор народа, сделанный на досрочных парламентских выборах, и позвонил лидеру оппозиционной "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису поздравить его с победой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Народ сделал свой выбор. Мы уважаем его. Я позвонил Мицотакису и поздравил его с победой", - сказал Ципрас, выступая с заявлением в пресс-центре выборов в дворце Заппион. Его заявление передает в прямом эфире общественное телевидение ERT.

Ципрас сообщил, что в понедельник передаст дела новому премьеру. Он также выразил надежду, что победа "Новой демократия" не станет причиной реваншизма.

Он отметил, что СИРИЗА отдает страну в намного лучшем состоянии, чем получила ее.

Говоря о результатах Коалиции радикальных левых, он заявил, что партия остается выразителем левых, демократических и прогрессивных сил.

По данным с 43% участков, "Новая демократия" набирает 39,73% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА набирает 31,45% голосов и 86 мест.

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