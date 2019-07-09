Новое правительство Греции приняло присягу в президентском дворце

Правительство победивший на парламентских выборах в Греции правоцентристской партии "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом приняло во вторник присягу в президентском дворце. Трансляцию церемонии вело греческое государственное телевидение ERT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К присяге членов нового кабинета привел предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Министры и их заместители дали на Евангелии клятву соблюдать Конституцию и законы страны и служить интересам греческого народа.

Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы греческого государства Прокописа Павлопулоса.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял аналогичную присягу в понедельник. Вечером того же дня был объявлен состав нового кабинета, в которое, помимо премьера, вошли 50 человек - 18 министров, два первых заместителя министров и 30 заместителей министров. Заместителем председателя правительства стал юрист Панайотис Пикрамменос, который в 2012 году назначался временным главой кабинета министров с целью проведения парламентских выборов.

Пост главы МИД Греции занял Никос Дендиас, министра национальной обороны - Никос Панайотопулос, финансов - Христос Стайкурас. Михалис Хрисохоидис возглавил министерство по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция, спецслужбы, генеральный секретариат по гражданской обороне. Адонис Георгиадис возглавил министерство развития и инвестиций, в которое переименовывается прежнее Министерство экономики и развития.

В состав правительства вошли пять женщин. Две из них министры - глава министерства образования и культов Ники Керамеос и руководитель министерства культуры Лина Мендони, а также еще три заместителя министров - образования и культуры София Захараки, труда и социального обеспечения Домна Михаилиду и сельскохозяйственного развития и продовольствия Фотини Арабатзи.

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