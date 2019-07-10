Лондонский аэропорт Гатвик приостановил отправку и прием рейсов из-за технического сбоя

Лондонский аэропорт Гатвик временно прекратил осуществлять отправку и прием авиарейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером администрацией аэропорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 18:00 среды, 10 июля в связи с неполадками систем управления воздушным движением диспетчерских вышек Гатвика рейсы временно приостановлены. В настоящий момент мы вместе с компанией ANS (Air navigation solutions), предоставляющей нам услуги диспетчерского управления воздушным движением, работаем над тем, чтобы исправить неполадки как можно скорее, - говорится в тексте сообщения. - Заранее приносим извинения всем пассажирам".

Расположенный к югу от Лондона Гатвик - второй по пассажирообороту аэропорт Великобритании. За год он обслуживает более 45 млн человек. До 2017 года он считался самым загруженным в мире аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой, пока по этому показателю его не обошел Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в индийском Мумбаи.

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