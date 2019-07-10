Во Франции на КПП атомной электростанции задержали двух мигрантов

10 июля 2019 22:34 (UTC+04:00)

Жандармы, охраняющие французскую АЭС "Трикастен" (юго-восток страны), обнаружили в прибывшем к ее территории грузовике двух нелегальных мигрантов из Эритреи. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на жандармерию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во вторник. Одному из мигрантов 40 лет, второй - несовершеннолетний. Они намеревались добраться на грузовике из Франции в Бельгию, но, видимо, ошиблись машиной, тайно забравшись в кузов грузовика, следовавшего в центральную часть страны.

Нелегалы были обнаружены жандармами, проверяющими все автомобили на въезде на территорию АЭС. В момент проверки грузовик находился на стоянке, расположенной рядом с ядерным объектом.

Грузовик принадлежит одной из итальянских транспортных компаний и доставлял на АЭС "Трикастен" запасные детали. На этой АЭС, одной из старейших во Франции, с 1 июня начата большая программа по модернизации одного из реакторов с целью продлить его эксплуатацию на 10 лет. По мнению шофера, нелегалы могли залезть в кузов, когда он остановился у КПП "Вентимилья" на итальяно-французской границе.

Сорокалетний мигрант был временно задержан жандармерией, которая затем отпустила его на свободу с условием, что он в самое ближайшее время покинет французскую территорию. Несовершеннолетнего юношу передали работникам управления по делам детей и молодежи местного департаментского совета.

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