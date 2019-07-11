Полиция задержала мужчину, пытавшегося попасть в Букингемский дворец

Полиция Лондона задержала мужчину, который пытался попасть в Букингемский дворец, сообщает газета Sun, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным издания, 22-летний мужчина перелез в среду ночью через главные ворота дворца и начал стучаться в двери здания, после чего был задержан полицией и заключен под стражу.

Сообщается, что королева Елизавета II в тот момент находилась во дворце и спала.

В сентябре 2018 года полиция Лондона задержала мужчину у Букингемского дворца, который пытался войти в него с электрошокером типа Taser. Задержанный, оказавшийся гражданином Нидерландов, был отпущен, так как электрошокер при нем оказался частью брелока.

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