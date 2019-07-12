Во Франции проверят расходование госсредств министром экологии

12 июля 2019 07:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп распорядился провести проверку в отношении главы минэкологии Франсуа дю Рюжи, который оказался в центре скандала в связи с обвинениями в нецелевом использовании госсредств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сайт журналистских расследований Mediapart сообщил, что де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в 2017-2018 годах тратил государственные средства на шикарные обеды в кругу друзей. В последовавших материалах сообщается о ремонте в служебной резиденции, сделанном в личных целях, а также о квартире в окрестностях Нанта, которую он незаконно снимал по льготной цене.

В четверг премьер срочно вызвал де Рюжи, находившегося в рабочей поездке, в Париж. По итогам получасовой встречи Филипп поручил секретариату правительства провести тщательную проверку, которая "позволит подтвердить уважение существующих правил о необходимости образцового поведения всех министров".

Хотя де Рюжи отрицает все обвинения, он заявил, что готов возместить государству "каждое спорное евро".

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