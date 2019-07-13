"Желтые жилеты" провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа

13 июля 2019 18:06 (UTC+04:00)

Участники движения "желтых жилетов" провели в субботу акцию протеста на Северном вокзале, расположенном в десятом округе Парижа. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Активисты протестного движения собрались утром на площади Сталинградской битвы, откуда колонной двинулись по улицам Парижа. Одна из групп "желтых жилетов", пренебрегая согласованным властями маршрутом, ворвалась в здание Северного вокзала, откуда в эти выходные парижане массово уезжают в отпуск на север страны и в Бельгию, Нидерланды, Германию. Прибывшие на место отряды полицейского спецназа быстро вытеснили манифестантов за пределы вокзала, после чего активисты продолжили шествие по улицам города.

Участники протеста потребовали от властей республики организовать так называемый референдум гражданской инициативы, на котором должны рассматриваться вопросы государственной важности. "Желтые жилеты" также пригрозили устроить масштабную акцию протеста в Париже в Национальный праздник Франции - 14 июля.

По информации телеканала, в целом парижская манифестация проходит спокойно. Тем не менее полиции пришлось применить слезоточивый газ в ответ на действия группы агрессивно настроенных манифестантов, которые пытались провоцировать силы правопорядка. Согласно данным МВД Франции, в эти выходные порядок в Париже обеспечивают около 2,5 тыс. полицейских.

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