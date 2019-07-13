Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано французским лидером во время выступления в здании минобороны в преддверии Национального дня Франции.

"Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, большое космическое командование будет создано в сентябре этого года", - сказал он, добавив, что оно будет создано в составе военно-воздушных сил Франции. "Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники", - заявил французский лидер, трансляция выступления которого велась в Twitter Елисейского дворца.

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