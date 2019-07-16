ЕС приостановил диалог с Турцией и сократил объем помощи из-за ее действий в ИЭЗ Кипра

16 июля 2019 00:40 (UTC+04:00)

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете продолжающейся и новой незаконной деятельности Турции по бурению Совет [ЕС] решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией", - отмечается в нем.

Кроме того, ЕС вводит и финансовые ограничительные меры в отношении Анкары. "Совет одобряет предложение Еврокомиссии сократить объем <...> помощи Турции на 2020 год [субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС], а также предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, в частности в том, что касается кредитования под суверенное обеспечение", - говорится в заявлении.

Более того, Совет ЕС подчеркнул, что Брюссель продолжит готовить новые санкции против Анкары. "Совет продолжает заниматься этим вопросом и, в соответствии с выводами Евросовета от 20 июня, предлагает верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини] и Еврокомиссии продолжить работу над вариантами целевых мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье, - говорится в документе. - Совет будет внимательно следить за развитием событий и вернется к этому вопросу в случае необходимости".

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